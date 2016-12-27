Любовник Джорджа Майкла впервые прокомментировал смерть певца

Лондон, 27 декабря. Бойфренд Джорджа Майкла, скончавшегося на 54-м году жизни, впервые прокомментировал смерть легендарного певца. Фади Фаваз написал в Twitter, что всегда будет скучать по музыканту и никогда его не забудет.

«Это Рождество я никогда не забуду. Первое, что я увидел утром, было тело моего партнера, мирно отошедшего в мир иной в своей постели. Я никогда не перестану по тебе скучать», – написал Фаваз.

Джордж Майкл и Фади Фаваз начали встречаться осенью 2011 года. Именно Фаваз был рядом со знаменитым исполнителем, когда тот подхватил сильную пневмонию и отменил гастрольный тур.

Читайте также: Последнее Рождество: звезды и весь мир — о смерти Джорджа Майкла.