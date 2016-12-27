Сирия: соглашение РФ, Турции и Ирана привлекло внимание третьих стран

Москва, 27 декабря. Возникшие перспективы достижения трехсторонней договоренности по Сирии между Россией, Ираном и Турцией заставили ряд других стран проявить интерес к данному формату переговоров. Такую информацию распространил источник в российском дипломатическом ведомстве.

«В принятом совместном заявлении указано, что к нему, кроме трех принимающих стран, могут присоединиться другие желающие. В особенности интересует участие Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Катара», — заявил источник в МИД РФ в беседе с РИА Новости.

Напомним, представители Казахстана объявили, что будут содействовать проведению трехсторонней встречи в Астане.