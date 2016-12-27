СК РФ займется тренером, избившим восьмилетнего футболиста в Архангельске

Архангельск, 27 декабря. Правоохранительные органы Архангельской области начали доследственную проверку по факту применения силы к восьмилетнему мальчику со стороны тренера во время соревнований по мини-футболу.

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях, где говорилось, что тренер одной из детско-юношеских команд ударил мальчика из команды соперников по ногам, причинив ребенку боль. В настоящее время эту информацию проверяют следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки принять процессуальное решение», — говорится в сообщении СК РФ.