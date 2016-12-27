Дети Сирии получат подарки от театралов из Тюмени

Тюмень, 27 декабря. Тюменское концертно-театральное объединение подготовило гуманитарную посылку для сирийских детей.

Тюменцы решили поучаствовать в акции «Дети Урала — детям Сирии». В посылке, подготовленной театралами, есть развивающие игры, домино, краски, карандаши, фломастеры и пластилин, кисти и альбомы для рисования, наборы для лепки, вышивки и плетения. Это позволит хотя бы немного порадовать детей, которые устали от войны, считают тюменские актеры. Посылку из Тюмени министерство обороны России доставит в Сирию вместе с другими гуманитарными грузами в канун Нового года.

Ранее Газета.ру сообщала о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу меры по поддержанию режима перемирия в Сирии.