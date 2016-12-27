Ученые NASA нашли доказательства существования океана на Церере

Нью-Йорк, 27 декабря. На поверхности Цереры, карликовой планеты в поясе астероидов, возможно существовал океан. Об этом рассказали специалисты NASA на ежегодной конференции Американского геофизического союза на основании информации, полученной с автоматической станции Dawn.

По мнению исследователей, океан существовал на планете в период раннего формирования Солнечной системы. Эксперты нашли на Церере кратеры, внутренняя поверхность которых покрыта слоем льда. Они получили условное наименование «ловушек холода».

Напомним, станция Dawn проводит исследования с целью изучения раннего этапа формирования Солнечной системы.

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