Стали известны имена сотрудников ГБУ «Жилищник», раненных при стрельбе в Москве

Москва, 27 декабря. Преступник, ранивший пятерых человек, в том числе троих полицейских, в районе Кунцево на западе Москвы, и взявший в заложники женщину, покончил жизнь самоубийством. ФАН стали известны имена пострадавших сотрудников ГБУ «Жилищник».

Так ранения из ружья получили слесарь-сантехник Павел Р. 1977 года рождения и электрогазосварщик Максим Ч. Пострадавшие доставлены в больницы Москвы и сейчас находятся в хирургических отделениях.

По версии МВД, подозреваемого пытались задержать около 1.30 мск, по версии СКР, силовики проводили неотложные обыски по уголовному делу.