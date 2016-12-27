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Стали известны имена сотрудников ГБУ «Жилищник», раненных при стрельбе в Москве
Происшествия

Стали известны имена сотрудников ГБУ «Жилищник», раненных при стрельбе в Москве

Сегодня 10:52
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Стали известны имена сотрудников ГБУ «Жилищник», раненных при стрельбе в Москве

Москва, 27 декабря. Преступник, ранивший пятерых человек, в том числе троих полицейских, в районе Кунцево на западе Москвы, и взявший в заложники женщину, покончил жизнь самоубийством. ФАН стали известны имена пострадавших сотрудников ГБУ «Жилищник».

Так ранения из ружья получили слесарь-сантехник Павел Р. 1977 года рождения и электрогазосварщик Максим Ч. Пострадавшие доставлены в больницы Москвы и сейчас находятся в хирургических отделениях.

По версии МВД, подозреваемого пытались задержать около 1.30 мск, по версии СКР, силовики проводили неотложные обыски по уголовному делу.

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Тимур Румянцев
#москва
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