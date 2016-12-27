Расшифровка черных ящиков Ту-154 может занять несколько недель

Москва, 27 декабря. На расшифровку бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета Ту-154 над Черным морем может понадобиться до нескольких недель, это зависит от состояния ленты приборов.

Бортовые самописцы разбившегося авиалайнера могут пребывать до 36 часов в воде, поскольку они герметичны, заявил источник, знакомый с ситуацией. По данным источника, для анализа черных ящиков понадобится до нескольких недель. Однако, расшифровка зависит от того, в каком состоянии находится лента и можно ли ее декодировать. Напомним, что на данный момент найдено пять фрагментов самолета Ту-154, на борту которого находилось 92 человека.