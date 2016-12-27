Российского дипломата обнаружили мертвым в Казахстане

Москва, 27 декабря. Сотрудник министерства иностранных дел РФ Роман Скрыльников скончался в Казахстане. По предварительной информации, причиной смерти дипломата стал инфаркт.

Сотрудника Генконсульства РФ, командированного в Казахстан, обнаружили мертвым в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Признаков насильственной смерти специалисты при обследовании тела не обнаружили. Как передает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в качестве основной причины смерти рассматривается инфаркт, однако не исключаются и другие версии случившегося.

В российском посольстве в Казахстане информацию о смерти дипломата подтвердили, уточнив, что Скрыльников скончался в понедельник, 26 декабря.