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Российского дипломата обнаружили мертвым в Казахстане
Общество

Российского дипломата обнаружили мертвым в Казахстане

Вчера 10:37
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Российский дипломат скончался в Казахстане

Москва, 27 декабря. Сотрудник министерства иностранных дел РФ Роман Скрыльников скончался в Казахстане. По предварительной информации, причиной смерти дипломата стал инфаркт.

Сотрудника Генконсульства РФ, командированного в Казахстан, обнаружили мертвым в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Признаков насильственной смерти специалисты при обследовании тела не обнаружили. Как передает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в качестве основной причины смерти рассматривается инфаркт, однако не исключаются и другие версии случившегося.

В российском посольстве в Казахстане информацию о смерти дипломата подтвердили, уточнив, что Скрыльников скончался в понедельник, 26 декабря.

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Ксения Тасманова
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