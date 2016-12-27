Доказавшая существование темной материи астроном Вера Рубин умерла в США

Принстон (штат Нью-Джерси), 27 декабря. Известный астроном Вера Рубин, которая внесла значительный вклад в доказательства существования темной материи, скончалась на 89-м году жизни в США. Об это сообщает агентство Associated Press.

Как стало известно, астроном умерла в прошедшее воскресенье, 25 декабря.

Как сообщает Газета.Ru, Вера Рубин выяснила, что галактики вращаются не так, как думали ранее, и обосновала гипотезу, согласно которой, работа закона правильности вращения галактик нарушала какая-то другая сила, которая позже получила название темная материя.

За свои научные труды Рубин получила огромное количество наград.