Опасения Либермана: зачем Израиль призывает евреев бежать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обратился к своим соотечественникам, призвав их покинуть Францию. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об израильских опасениях.

Сообщается, что призыв Либермана связан с международной конференцией по миру на Ближнем Востоке, которая пройдет во Франции. Мероприятие назначено на 17 января следующего года, участие в нем примут более 70 различных стран и международных организаций. Иерусалим уже заявил, что выступает категорически против этой конференции. Израиль отказался в ней участвовать.

По словам Либермана, реальная цель конференции — создание угрозы безопасности Израиля. Он добавил, что исход евреев из Франции — единственно возможный ответ на этот «заговор».

Напомним, Израиль выступил с резкой критикой резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций об израильских поселениях на территории Палестины. Иерусалим отказался выполнять требование ООН, согласно которому все постройки Израиля на палестинской территории остаются незаконными.

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«Заявление Либермана основано на комплексе причин. Формально оно действительно вызвано опасениями Израиля, что на предстоящей международной конференции по Ближнему Востоку ряд стран выступят с критикой позиции Израиля. 23 декабря ООН приняла резолюцию о недопустимости строительства еврейских поселений на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан, которую Израиль выполнять отказывается. Сразу после этого отношения Израиля с рядом государств резко ухудшились. Пакистан пригрозил Израилю применением ядерного оружия, что выглядело глупо с учетом военных возможностей Израиля. Плюс, сам Израиль отозвал послов из Новой Зеландии и Сенегала», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Но, отметил эксперт, дело не только в этом. Заявление достаточно серьезное, хоть и в духе традиций — евреи время от времени дают своим единоверцам, живущим в других странах, такие сигналы. Дело в том, что Франция давно превратилась в опасную для иудеев страну. Ближневосточный конфликт перешел на бытовую почву.

«На улицах французских городов все более часты случаи нападения на представителей иудейской веры. Например, в начале прошлого года в Марселе 16-летний турок набросился на еврея в кипе с мачете в руках, того спасла увесистая Тора, которой тот отмахивался от ударов. Одной из сторон ситуации с мигрантами во Франции стал возросший уровень антисемитизма и нетерпимости по отношению к евреям. Глобальные причины ситуации вокруг Израиля связаны с тем, что эта страна по сути своей развивается в парадигме крепости, противостоит глобальным процессам, поскольку на первом месте у нее стоят интересы страны и народа, а не международных организаций и международных же тенденций, той же толерантности по отношению к европейским мигрантам. Будучи сами нацией мигрантов, евреи крайне не удовлетворены тем, что среда их обитания становится столь агрессивной. Как в глобальном смысле, так и в бытовом. Все это заставляет реагировать на вызовы времени столь жестко», — резюмировал Игорь Рябов.