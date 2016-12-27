Казахстан призвал Россию и Украину найти компромисс по Крыму

Астана, 27 декабря. Власти Казахстана призвали Россию и Украину найти политическое урегулирование спора вокруг территориальной принадлежности Крыма. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов.

«Мы считаем, что в международном правовом плане вопрос о статусе Крыма окончательно не урегулирован. Мы рассчитываем, что и Россия, и Украина найдут возможности политические и иные для того, чтобы окончательно урегулировать этот вопрос», — отметил он.

Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного среди местных жителей. Украина же отказывается признавать этот референдум, по-прежнему считая Крым своей территорией.

Несмотря на это, украинские граждане провели несколько акций в попытках изолировать полуостров. Так, к примеру, они перекрывали дороги, чтобы прекратить поставки продовольствия в Крым и взрывали опоры ЛЭП, чтобы оставить республику без электроэнергии.