Пальмира будет освобождена войсками Сирии за месяц

Дамаск, 27 декабря. Сирийская правительственная армия сможет освободить захваченный террористами «Исламского государства» город Пальмира в течение месяца, уверен бывший командующий правительственной армии, бригадный генерал Мухаммад Сархан. Для этого необходима лишь одна «интенсивная военная операция».

По словам Сархана, в настоящее время боевой дух правительственных войск, ослабленный после отступления из Пальмиры, восстановил благодаря успешной обороне военного аэродрома Т-4 к западу от древнего города. В то же время боевой дух террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) подавлен после гибели в бою известного главаря Абу Бакра Халфайи.