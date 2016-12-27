Первые лица государства рассказали, как встретят Новый год

Москва, 27 декабря. Первые лица государства встретят Новый год к кругу семьи. Новогодние и рождественские каникулы они проведут в России – на природе с друзьями и родными.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства отметит праздник, как и большинство россиян, в семейном кругу. Как добавил пресс-секретарь, этой традиции лидер страны изменял лишь однажды: президент встретил наступление 2013 года в Хабаровске с местными жителями, пострадавшими от наводнения на Дальнем Востоке.

Как пишет газета «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев также встретит Новый год к кругу близких. Блюда праздничного стола, как признался председатель правительства, будут приготовлены из российских продуктов. Медведев отметил, что обязательно будут и рыба, и мясо, и овощи, произведенные в нашей стране.