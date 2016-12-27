Хабаровчанин пытался попасть в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ

Хабаровск, 27 декабря. 22-летний житель Хабаровска пытался добраться до Сирии через Стамбул, чтобы присоединиться к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), однако был задержан сотрудниками ФСБ.

Хабаровчанина завербовал его новый знакомый, которому удалось увлечь молодого человека радикальными идеями. Гражданин России добрался до Москвы с целью вылететь в Стамбул, однако его остановили пограничники, по прибытию в Хабаровск его арестовали оперативники ФСБ. Неудавшийся боевик признал противоправный характер своего поступка, Приволжский военный суд приговорил хабаровчанина к двум с половиной годам колонии общего режима. Хабаровский вербовщик объявлен в международный розыск.

Ранее Газета.ру сообщила причины взятия боевиками Пальмиры. «Прежде всего, произошло предательство со стороны наших «партнеров». Наступление так называемой международной коалиции на Ракку и Мосул было приостановлено, что позволило боевикам перекинуть людей в Пальмиру», - рассказал эксперт.