Новости Новороссии: жители ДНР под обстрелом ВСУ в районе Донецка, ЛНР под ударами тяжелых минометов

Новороссия, 27 декабря. Украинские силовики открыли огонь по блокпосту «Александровка» под Донецком в момент движения мирного населения. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ 20 раз за сутки нарушили режим перемирия. Глава МЧС РФ заявил, что жители Донбасса продолжат получать гумпомощь в 2017 году.

Киевские силовики 12 раз обстреляли Калиновку

По информации оборонного ведомства Луганской народной республики, за прошедшие сутки опорные пункты военнослужащих Народной милиции ЛНР подвергались обстрелам со стороны украинских подразделений 20 раз.

Военнослужащие ВСУ 12 раз открывали огонь по окрестностям села Калиновка. Обстрелы велись из 82–мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия с направления поселка городского типа Луганское. С этих же позиций киевские силовики дважды обстреляли село Логвиново из СПГ. Из СПГ и минометов калибра 82 мм также велся обстрел села Желобок, рассказали в штабе Народной милиции ЛНР.

Кроме того, подразделения ВСУ дважды открывали огонь из подствольных гранатометов ГП и различных видов стрелкового оружия по окрестностям памятника князю Игорю с направления Станицы Луганской. Со своих позиций вблизи населенного пункта Крымское киевские силовики обстреляли окраины поселка Фрунзе из автоматического станкового гранатомета АГС. Под ударом также оказались опорные пункты подразделений Народной милиции ЛНР недалеко от села Новокиевка.

Тем не менее, как подчеркивает источник в оборонном ведомстве республики, пострадавших и разрушений в результате обстрелов, к счастью, зафиксировано не было.

ВСУ обстреляли КПП на границе с ДНР

Согласно данным силовых ведомств Донецкой народной республики, накануне украинские военнослужащие подвергли массированному обстрелу район контрольно-пропускного пункта «Александровка».

Киевские силовики открыли огонь по КПП «Александровка», расположенному на западе от Донецка на линии разграничения между Украиной и ДНР, около 15.35. Обстрел велся из крупнокалиберных минометов, запрещенных условиями минских соглашений, рассказали в ведомстве.

При этом, как отмечает источник, на момент обстрела через блокпост двигалось гражданское население. Однако пострадавших, к счастью, нет. Кроме того, примерно в это же время под минометным огнем ВСУ оказалась территория бывшего аэровокзала Донецка, добавили в ведомстве.

Напомним, накануне замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин обнародовал данные о количестве нарушений украинской стороной режима прекращения огня: в общей сложности подразделения ВСУ провели 189 обстрелов прифронтовых зон ДНР за сутки.

Блогер из Луганска подозревается в экстремизме

Сотрудники пресс-центра министерства государственной безопасности ЛНР заявили о том, что правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело против блогера Эдуарда Неделяева.

По информации ведомства, арестованный обвиняется в распространении экстремистских материалов в Интернете. 53-летний луганчанин Эдуард Неделяев, также известный под псевдонимом Edwardа Nedа, был задержан сотрудниками МГБ ЛНР в начале декабря этого года. Блогер подозревается в экстремизме и разжигании межнациональной ненависти.

Неделяев распространял в Интернете публикации, содержащие оскорбления в адрес жителей ЛНР и ее властей. Блогер также разместил на своей странице инструкцию «Как не попасться МГБ». Кроме того, согласно данным следствия, были установлены тесные связи между ним и представителями украинских спецслужб, а также националистическим батальоном «Айдар», рассказали представители министерства.

МЧС РФ продолжит помогать населению Донбасса в 2017

Руководитель МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в новом 2017 году представители ведомства продолжат оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению народных республик Донбасса.

В следующем году жители ДНР и ЛНР продолжат получать гумпомощь МЧС РФ, подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что последняя 59-я по счету колонна МЧС с гуманитарным грузом была направлена в Донбасс в конце текущего месяца. Помимо продуктов питания, медикаментов, одежды и других предметов первой необходимости, тысячи жителей народных республик также получили новогодние подарки.

Всего с середины августа 2014 года по сегодняшний день сотрудниками ведомства было доставлено более 65 тысяч тонн гуманитарной помощи . Таким образом, работа МЧС РФ помогла Донбассу избежать гуманитарной катастрофы, также добавил Владимир Пучков.