Баку, 27 декабря. Мощный взрыв прогремел на газопроводе в столице Азербайджана. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, взрыв, после которого сразу же произошел сильный пожар, случился в Гарадагском районе города Баку около 09.00 по московскому времени.

По данным ведомства, инцидент произошел на проходящем по территории поселка Сангачал газопроводе на 43-м километре дороги Баку — Алят, который является собственностью производственного объединения «Азеригаз». В настоящее время на месте работают специалисты, задействованы пожарные расчеты и большое количество техники.

Как рассказали очевидцы, взрыв был такой силы, что он был слышен в нескольких километрах, где расположены населенные пункты.

Ранее агентство URA.Ru сообщило, что в Тазовском районе назвали предварительную причину пожара, в котором погибли трое детей. Трагедия произошла 24 декабря в селе Антипаюта.