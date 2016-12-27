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Посол Франции рассказал, почему 2017 год станет удачным для визита Путина в Париж
Политика

Посол Франции рассказал, почему 2017 год станет удачным для визита Путина в Париж

Вчера 10:24
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Посол Франции рассказал, почему 2017 год станет удачным для визита Путина в Париж

Москва, 27 декабря. Приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить французского коллегу Франсуа Олланда остается в силе, заявил посол Франции в России Жан-Морис Рипер.

Российский лидер Владимир Путин отменил запланированный на 19 декабря визит в столицу Франции. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства готов рассмотреть для поездки в Париж сроки, удобные Олланду. Французский лидер в свою очередь отметил, что готов обсудить с Путиным ряд вопросов по Сирии.

Как отметил представитель французской дипмиссии в России Жан-Морис Рипер, приглашение для российского президента в силе. Посол выразил уверенность, что 2017 год может быть удачным для визита российского президента, поскольку в этом году будет праздноваться трехсотлетие франко-российских дипломатических отношений.

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Ирина Селезнева
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