Роскомнадзор научит модераторов «ВКонтакте» находить группы смерти

Москва, 27 декабря. Администраторов социальной сети «ВКонтакте» научат находить группы смерти, в которых публикуются призывы совершать суицид.

Роскомнадзор и Роспотребнадзор, а также специалисты-психологи и представители самой популярной среди россиян социальной сети разработают методички, которым будут пользоваться агенты поддержки для обнаружения опасного контента.

По словам официального представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, перед экспертами, главным образом, представителями научного сообщества, поставлена цель составления методики, благодаря которой будет возможно экстренно провести мониторинг и эффективно обнаружить контент о самоубийствах и тематические сообщества.

Как пишет газета «Известия», будет создан так называемый «суицидальный глоссарий». Отмечается, что также нужно размежевать понятия пропаганды самоубийств от данных об обстоятельствах, которые привели к смерти человека.