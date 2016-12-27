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Пьяный живодер из Иркутска погиб при попытке зарезать шарпея сожительницы
Происшествия

Пьяный живодер из Иркутска погиб при попытке зарезать шарпея сожительницы

Вчера 10:19
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Пьяный живодер из Иркутска погиб при попытке зарезать шарпея сожительницы

Иркутск, 27 декабря. Житель Иркутска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить шарпея и нанес при этом себе смертельную травму. Собака получила легкое ранение.

По информации оперативных служб, в Свердловском районе города пьяный мужчина схватил собаку и попытался ее зарезать. Ряд очевидцев утверждал, что шарпей загрыз живодера, однако специалисты склоняются к версии, что 37-летний нападавший нечаянно порезал себя ножом и потерял слишком много крови.

«Ранил пса, тот начал вырываться и кусаться. В это время нож у мужчины соскользнул, и он сам себе нанес смертельное ранение»,  — приводит Life.ru слова своего источника.

В СМИ также сообщается, что иркутянин за несколько месяцев до гибели расправился с еще одним шарпеем. В этот раз злоумышленник безуспешно попытался убить питомца сожительницы. 

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Ксения Тасманова
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