ЛНР: украинские силовики 20 раз обстреляли позиции ополчения Луганска

Луганск, 27 декабря. За минувшие сутки силы ВСУ в Донбассе не менее 20 раз открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР. В ходе обстрелов активно использовались минометы, станковые противотанковые гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

По сообщениям представителей Народной милиции, наибольшей интенсивности достигли обстрелы села Калиновка — по нему открывали огонь 12 раз. Дважды были обстреляны районы села Логвиново и памятника князю Игорю. Кроме того, украинские силовики обстреляли села Желобок, Фрунзе и Новокиевка.

Напомним, как передавали «Известия», силы ЛНР в Донбассе с 24 декабря строго придерживаются введенного режима тишины.