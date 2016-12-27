FAN-TV Лента новостей
ЛНР: украинские силовики 20 раз обстреляли позиции ополчения Луганска
Новороссия

ЛНР: украинские силовики 20 раз обстреляли позиции ополчения Луганска

Вчера 10:17
109

ЛНР: украинские силовики 20 раз обстреляли позиции ополчения Луганска

Луганск, 27 декабря. За минувшие сутки силы ВСУ в Донбассе не менее 20 раз открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР. В ходе обстрелов активно использовались минометы, станковые противотанковые гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

По сообщениям представителей Народной милиции, наибольшей интенсивности достигли обстрелы села Калиновка — по нему открывали огонь 12 раз. Дважды были обстреляны районы села Логвиново и памятника князю Игорю. Кроме того, украинские силовики обстреляли села Желобок, Фрунзе и Новокиевка.

Напомним, как передавали «Известия», силы ЛНР в Донбассе с 24 декабря строго придерживаются введенного режима тишины.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Порошенко хочет обсудить Донбасс с Трампом, 100 граждан ДНР в тайных тюрьмах СБУ

Сегодня 14:20
39

Массовые пытки и убийства в Восточном Алеппо зафиксированы на видео: что творила «умеренная оппозиция»

Сегодня 14:17
71

Турция и Россия готовят перемирие в Сирии: слово за Трампом

Сегодня 13:58
84

«Секс» между вирусами приняли за новую сверхопасную разновидность ВИЧ-инфекции

Сегодня 13:44
113

Бышок: Алеппо, Донбасс, Эрдоган — в 2016 году Россия не сделала ни одного шага назад

Сегодня 13:41
146
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дед Мороз и Снегурочка запустили новогодний состав в московском метро

14:25

Гигантский алабай в Тюмени устроил кровавую бойню на глазах у детей

14:22

РУСАДА: NYT исказила и вырвала из контекста слова Анцелиович о допинге

14:22

Ученые выяснили, почему больные люди совершают путешествие во времени

14:20

Новости Новороссии: Порошенко хочет обсудить Донбасс с Трампом, 100 граждан ДНР в тайных тюрьмах СБУ

14:20

Массовые пытки и убийства в Восточном Алеппо зафиксированы на видео: что творила «умеренная оппозиция»

14:17

Разведка ЛНР сообщает о готовящихся на территории Донбасса диверсиях

14:15

Америку не открывать, обезьян не дразнить: Гройсман дал установку кабмину Украины

14:15

Два пропагандиста ИГ задержаны полицией Мадрида

14:12

Иран потребовал отстранить Саудовскую Аравию от переговоров по Сирии

14:11

ВДВ подготовят почти полторы тысячи парашютистов-высотников

14:11

Представитель комиссии оценил состояние параметрического самописца Ту-154

14:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дед Мороз и Снегурочка запустили новогодний состав в московском метро
Читать
Закрыть