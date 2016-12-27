Знаменитый актер Микки Рурк намерен выйти на ринг в России

Москва, 27 декабря. Известный американский актер и боксер Микки Рурк в начале следующего года может выйти на ринг в России. Предположительно поединок состоится на Урале в январе-марте, рассказал менеджер Рурка Вадим Корнилов.

«Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки. Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами», — отметил он.

По словам Карнилова, Микки «тренируется каждый день и спрашивает, когда уже сможет подраться в России». В настоящее время Рурк тренируется в Лос-Анджелесе. 62-летний актер всерьез намерен возобновить боксерскую карьеру, несмотря на свой возраст, передает ТАСС.

Напомним, что Рурк получил наибольшую популярность благодаря фильмам «Сердце ангела», «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо», «Однажды в Мексике», «Горд грехов», «Домино», «Рестлер» и «Железный человек-2».