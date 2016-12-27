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Сирия сегодня: Латакия и Хомс присоединяются к перемирию, в Алеппо стреляют
Новости Сирии

Сирия сегодня: Латакия и Хомс присоединяются к перемирию, в Алеппо стреляют

Вчера 10:16
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Сирия сегодня: Латакия и Хомс присоединяются к перемирию, в Алеппо стреляют

Сирия, 27 декабря. Количество «мирных» населенных пунктов достигло 1077. Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли Алеппо. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с сирийским послом. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Перемирие в Сирии

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу прекращения огня в стране, за прошедшие сутки увеличилось до 1077. Представителям Центра и официального Дамаска удалось подписать соглашения с населенными пунктами в провинциях Хомс и Латакия.

Сирия сегодня: Латакия и Хомс присоединяются к перемирию, в Алеппо стреляют

Сообщается, что на данный момент продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в поселке Муаддамиет-Эш-Ших (провинция Дамаск), а также с вооруженными отрядами так называемой «умеренной оппозиции» в провинциях Алеппо, Хомс, Хама и Эль-Кунейтра. Отмечается, что количество незаконных вооруженных формирований, которые заявили о присоединении к режиму прекращения огня, не изменилось — 94.

Политическое урегулирование

По информации пресс-службы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов накануне, 26 декабря, встретился с сирийским послом Риядом Хаддадом. В ходе встречи дипломаты обсудили процесс урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, стороны пришли к выводу о необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с международным терроризмом.

По итогам встречи политики заявили о важности расширения режима прекращения боевых действий на территории Сирии. Россия выразила готовность стать гарантом готовящегося соглашения между официальным Дамаском и представителями «умеренной оппозиции.

Напомним, на прошлой неделе в Москве главы МИД Турции, Ирана, Российской Федерации обсудили обстановку в Сирии, включая Алеппо. Кроме того, к переговорам подключились главы оборонных ведомств, учитывая вовлеченность всех трех государств в военный конфликт.

Сирия сегодня: Латакия и Хомс присоединяются к перемирию, в Алеппо стреляют

В ходе переговоров Турции, Ирану и России удалось согласовать совместное заявление по активизации политического процесса по прекращению боевых действий в Сирии. Документ подтверждает уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии в качестве демократического, светского, многоконфессионального и многоэтнического государства.  

Дамаск и Алеппо на линии огня

Как сообщает российский Центр, за прошедшие сутки на территории страны было зафиксировано 28 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) и мирных жителей в провинциях Дамаск (16), Алеппо (8), Деръа (2) и Хама (2).

Сообщается, что в провинции Дамаск вооруженная группировка «Джейш аль-Ислам», которая причисляет себя к «умеренной оппозиции», «умеренно» обстреляла из стрелкового оружия и минометов населенные пункты Хуаш-Эль-Фара, Джаубар, Мазраад-Махмуд, Бузайна, Кабун, Дума и так далее. Кроме того, боевики «Ахрам-аш-Шам» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) открыли огонь по кварталам Хай-Эль-Антари и Лерамон в Алеппо.

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Илья Муромский
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