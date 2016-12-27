Полтавченко заявил о росте интереса к инвестпроектам Петербурга

Санкт-Петербург, 27 декабря. Интерес к инвестиционным предложениям Санкт-Петербурга значительно вырос как со стороны российских, так и со стороны зарубежных компаний. Об этом рассказал губернатор города Георгий Полтавченко.

По его словам, после завершения проекта скоростной автомагистрали «Западный скоростной диаметр», интерес к инвестиционным предложениям в северной столице значительно вырос. Особенно это касается программ государственно-частного партнерства.

Полтавченко отметил, что в 2017 году начнется работа по развитию веток легкорельсового трамвая на юге города. Также стартует реализация проекта по созданию Восточного радиуса с мостом в створе улиц Фаянсовая — Зольная, целого ряда объектов социальной и гостиничной инфраструктуры.

Ранее Полтавченко назвал неактуальным объединение Петербурга и Ленобласти.