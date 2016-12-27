Преступник, ранивший пятерых человек в Москве, покончил с собой

Москва, 27 декабря. Стрелок, ранивший трех полицейских и взявший в заложники соседку в квартире на западе Москвы, покончил с собой. По словам старшего помощника руководителя ГСУСК по Москве Юлии Ивановой, находившаяся с ним женщина освобождена,.

«Женщину освободили, мужчина покончил жизнь самоубийством», — отметила она, не уточнив других подробностей.

В свою очередь, как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, штурм квартиры даже не начинался.

Ранее агенство НСН сообщало, что перестрелка произошла на улице Ельнинской. Злоумышленник, которого сотрудники полиции пытались задержать за ограбление в его квартире, выстрелил из ружья в сотрудников полиции и ьГБУ «Жилищник». Всего ранения получили пять человек. По факту преступления было заведено дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника полиции», «покушение на убийство двух и более лиц», а также «захват заложников».