Восемнадцать отравившихся «Боярышником» человек остаются в больницах Иркутска

Иркутск, 27 декабря. В иркутских медицинских учреждениях на лечении осталось 18 человек. Об этом сообщил источник ФАН.

По словам источника, 18 человек находится в больницах Иркутска. При этом шесть человек по-прежнему лежат в реанимации, один из них — в коме. К выписке готовят пятерых.

Среди 18 человек — порядка 6 с отравлением этиловым спиртом.

Напомним, ранее стало известно, что число жертв спиртосодержащей настойки «Боярышник» в Иркутске выросло до 77 человек. Сообщалось, что в прошедший понедельник в больнице скончался еще один пострадавший.

В регионе введен режим ЧС, который запрещает продажу спиртосодержащими жидкостями, которые не предназначены для пищевых целей.