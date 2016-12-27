Шойгу присвоит военному медучреждению имя Доктора Лизы

Москва, 27 декабря. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу намерен присвоить одному из военно-медицинских учреждений России имя руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Об этом рассказал первый заместитель Шойгу Руслан Цаликов.

Напомним, Елизавета Глинка находилась на борту вылетевшего в Сирию лайнера Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в Черном море под Сочи. Доктор Лиза летела в Сирию с миссией помощи сирийским детям.