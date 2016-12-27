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Шойгу присвоит военному медучреждению имя Доктора Лизы
Общество

Шойгу присвоит военному медучреждению имя Доктора Лизы

Вчера 10:01
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Шойгу присвоит военному медучреждению имя Доктора Лизы

Москва, 27 декабря. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу намерен присвоить одному из военно-медицинских учреждений России имя руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Об этом рассказал первый заместитель Шойгу Руслан Цаликов.

Напомним, Елизавета Глинка находилась на борту вылетевшего в Сирию лайнера Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в Черном море под Сочи. Доктор Лиза летела в Сирию с миссией помощи сирийским детям.

«Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца», — подчеркнул в беседе с РИА Новости Цаликов.

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Валентин Меликов
#сергей шойгу #елена глинка
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