Наставник молодежной сборной России назвал причины поражения от Канады на ЧМ

Торонто, 27 декабря. Наставник молодежной сборной России Валерий Брагин объяснил, почему его подопечные не смогли обыграть канадских соперников в матче первого тура молодежного чемпионата мира по хоккею.

По словам тренера, победы не удалось добиться из-за персональных ошибок игроков. Брагин напомнил, что не нужно помогать забивать голы канадцам.

«Мы пропустили три гола знаете как? Теряем шайбу — и нам забивают. Над этим надо работать», — отметил наставник.

По словам 60-летнего специалиста, в первом периоде его подопечные выглядели хорошо в плане тактики, однако во втором периоде сбились. Он также отметил, что необходимо было и дальше правильно играть тактически, но вместо этого стали появляться провалы, пошли ошибки у хоккеистов, а это приводило к голам, цитирует Брагина «Советский спорт».

Напомним, матч молодежных сборных России и Канады завершился со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу канадцев. Во втором матче россияне встретятся с командой Латвии.