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Жест доброй воли: ДНР передала Киеву двух пленных
Новороссия

Жест доброй воли: ДНР передала Киеву двух пленных

Вчера 9:54
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Жест доброй воли: ДНР передала Киеву двух пленных

Донецк, 27 декабря. В качестве жеста дорой воли власти Донецкой народной республики (ДНР) передали двух женщин руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Согласно приведенным данным, процедура была проведена между Макеевкой и Донецком. Со стороны ДНР присутствовали представители министерства государственной безопасности. Они передали Рубану Ольгу Сворак и Анжелику Преснякову.

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Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона приветствует решение Донецкой и Луганской народных республик об освобождении двух пленных.

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Тимур Румянцев
#днр #всу #донбасс #украина #пленные
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