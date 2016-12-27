Минобороны РФ: Найден черный ящик и 5 фрагментов разбившегося Ту-154

Москва, 27 декабря. Основной бортовой самописец с разбившегося в Черном море Ту-154 найден на глубине 17 метров. Об этом рассказали в Минобороны России.

По данным ведомства, черный ящик был найден телеуправляемым аппаратом «Фалкон» в 5.42 во вторник. Бортовой самописец находился на удаленности 1,6 тыс метров от берега, на глубине 17 метров.

Также были найдены пять фрагментов разбившегося самолета. Это части фюзеляжа и фрагменты двигателей. Они были зафиксированы на удалении 1,7 тыс метров от берега на глубине около 30 метров.

Отмечается, что в ближайшие часы черный ящик будет отправлен в Москву. Его доставят в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в Люберцы. Специалисты приступят к его расшифровке.

Напомним, борт Минобороны РФ разбился в воскресенье. В самолете находились 92 человека. Ранее спасатели извлекли из воды 12 тел погибших при крушении Ту-154.