FAN-TV Лента новостей
СК РФ освободил похищенного на Украине россиянина
Политика

СК РФ освободил похищенного на Украине россиянина

Сегодня 9:42
2087

СК РФ освободил похищенного на Украине россиянина

Москва, 27 декабря. Российские власти добились освобождения россиянина Владимира Безобразова, который был похищен украинскими спецслужбами, а затем осужден за вербовку украинских граждан в ополчение ДНР и ЛНР. Возбуждено дело по статье «Организация и участие в преступном сообществе; похищение человека; торговля людьми».

Установлено, что в июне 2014 года Безобразов был задержан украинскими правоохранительными органами, когда отдыхал вместе с семьей в Одессе.

«Во время допросов, которые представители СБУ называли простой «душевной беседой», к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях», — сообщает Следственный комитет России.

При этом уточняется, что следователи СБУ оказывали на задержанного психологическое давлении. В частности, они угрожали расправой его семье. Россиянину показали изображения членов его семьи, которые стоят под дулами автоматов, и предупредили, что если он откажется дать нужные СБУ показания, то его близких «отдадут на растерзание «Правому сектору» — националистической, экстремистской организации, которая официально запрещена в России.

В итоге Безобразов был вынужден сделать то, о чем его просили, и в марте 2015 года получил тюремный срок. Примечательно, что при выходе из суда россиянин вновь был задержан сотрудниками СБУ и до декабря 2016 года содержался в одной из тайных тюрем Украины без всяких оснований.

Следователями СК России во взаимодействии с оперативными службами установлены конкретные лица, причастные к похищению Безобразова, но пока в интересах следствия их имена мы не называем. Расследование этого и других аналогичных преступлений, совершенных в отношении наших граждан, продолжается», — отметили в СК РФ.

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 27 декабря

Сегодня 19:00
9

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

Сегодня 18:46
89

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Сегодня 18:41
126

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

Сегодня 18:30
208

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
314
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана

19:07

Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов

19:02

Главные новости 27 декабря

19:00

Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки

18:50

Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154

18:47

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

18:46

Стало известно, как в России появился новый вид ВИЧ

18:45

Бортовые самописцы Ту-154 поднимают на поверхность со дна Черного моря

18:45

Соколов рассказал о характере повреждений разбившегося в Черном море Ту-154

18:43

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

18:41

«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб

18:33

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

18:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана
Читать
Закрыть