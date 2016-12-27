СК РФ освободил похищенного на Украине россиянина

Москва, 27 декабря. Российские власти добились освобождения россиянина Владимира Безобразова, который был похищен украинскими спецслужбами, а затем осужден за вербовку украинских граждан в ополчение ДНР и ЛНР. Возбуждено дело по статье «Организация и участие в преступном сообществе; похищение человека; торговля людьми».

Установлено, что в июне 2014 года Безобразов был задержан украинскими правоохранительными органами, когда отдыхал вместе с семьей в Одессе.

«Во время допросов, которые представители СБУ называли простой «душевной беседой», к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях», — сообщает Следственный комитет России.

При этом уточняется, что следователи СБУ оказывали на задержанного психологическое давлении. В частности, они угрожали расправой его семье. Россиянину показали изображения членов его семьи, которые стоят под дулами автоматов, и предупредили, что если он откажется дать нужные СБУ показания, то его близких «отдадут на растерзание «Правому сектору» — националистической, экстремистской организации, которая официально запрещена в России.

В итоге Безобразов был вынужден сделать то, о чем его просили, и в марте 2015 года получил тюремный срок. Примечательно, что при выходе из суда россиянин вновь был задержан сотрудниками СБУ и до декабря 2016 года содержался в одной из тайных тюрем Украины без всяких оснований.

Следователями СК России во взаимодействии с оперативными службами установлены конкретные лица, причастные к похищению Безобразова, но пока в интересах следствия их имена мы не называем. Расследование этого и других аналогичных преступлений, совершенных в отношении наших граждан, продолжается», — отметили в СК РФ.