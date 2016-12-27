Сирия: правительственные войска освобождают пригороды Дамаска

Дамаск, 27 декабря. Сирийская правительственная армия приступила к освобождению одного из ключевых пунктов сил «умеренной оппозиции» в непосредственной близости от Дамаска — долины Вади Барада и селения Басимех. Основной целью войск Асада в данном случае является установление контроля над источниками пресной воды в Вади Барада, которая снабжала весь Дамаск до того, как ее отравили повстанцы.

Сирийские ВВС нанесли ряд ударов по позициям «умеренной оппозиции», оказывая помощь силам народного ополчения и подготавливая условия для наступления на отравителей источников Аль-Фиджа в Вади Барада, которые лишили пресной воды население Дамаска.