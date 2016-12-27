Москвич, ранивший полицейских, захватил соседку в заложники

Москва, 27 декабря. Преступник, открывший огонь по полицейским на западе Москвы, взял в заложники женщину. Как рассказали в столичном ГСУ СК РФ, она является жительницей соседней квартиры.

Согласно приведенным данным, сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию злоумышленника. Место происшествия оцеплено.

Сегодня ночью подозреваемый, проживающий в квартире жилого дома по улице Ельнинской, оказал сопротивление полицейским во время проведения обысков в рамках уголовного дела, которое расследует полиция. Преступник ранил правоохранителей и сотрудников ГБУ «Жилищник» из ружья.

По факту преступления возбуждено дело по статьям «Захват заложников», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что двое неизвестных избили бизнесмена и отобрали у него сумку с 3 млн рублей в Петербурге.