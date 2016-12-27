Обвиняемый в растрате 1 млрд рублей на «Восточном» престанет перед судом

Москва, 27 декабря. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего заместителя гендиректора ЗАО «Стройконструкция» Игоря Новикова, обвиняемого в растратах при строительстве космодрома «Восточный».

По данным СК РФ, Новиков причастен к растрате средств федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей в составе преступной группы. Злоумышленники похитили деньги, провернув преступную аферу. При этом компании, участвующие в сговоре, искусственно завышали цены металлоконструкций для строительства объектов космодрома «Восточный».

Напомним, уголовное дело в отношении Новикова было выведено в отдельное производство. Он скрывался от следствия и был объявлен в розыск, но был задержан. Материалы дела направлены в суд.