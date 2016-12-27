Кремль не слышал о назначении Бабича на должность посла России в Турции

Москва, 27 декабря. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы вероятном назначении полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Турции.

По словам представителя Кремля, он первый раз слышит эту информацию.

«Первый раз слышу», — отметил Песков.

Напомним, ранее некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что в качестве нового посла России в Турции якобы рассматривается Михаил Бабич.

Напомним, 19 декабря на фотовыставке в Анкаре убили российского посла Андрея Карлова. Убийцей оказался 22-летний турецкий полицейский.