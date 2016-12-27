Появились уточненные данные о числе найденных тел жертв крушения Ту-154

Сочи, 27 декабря. В настоящее время удалось обнаружить 13 пассажиров потерпевшего крушение в Черном море Ту-154, а не 14, как сообщалось ранее.

Как стало известно ФАН, один пассажир до сих проходит как фрагмент и идентификации не подлежит. Однако экспертизу начать не могут, так же как и доставить родных из Сочи, поскольку аэродром «Чкаловский» закрыт из-за погодных условий.

Напомним, ранее источник сообщил, что на дне Черного моря найден один бортовой самописец самолета Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение 25 декабря рано утром. На борту судна находились 92 человека.

Еще один источник сообщил о том, что самолет при крушении пытался сесть на воду, однако хвост зацепил волну.