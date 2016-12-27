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Свидетель рассказал новые подробности крушения Ту-154 под Сочи
Общество

Свидетель рассказал новые подробности крушения Ту-154 под Сочи

Вчера 9:29
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Свидетель рассказал новые подробности крушения Ту-154 под Сочи

Москва, 27 декабря. Перед крушением Ту-154 летел на небольшой скорости с «неестественно задранным вверх носом», сообщил свидетель катастрофы — сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ РФ.

Как стало известно, в тот момент он был на катере в Черном море. Пограничник заявил, что вместо того, чтобы набирать высоту, воздушное судно стало быстро снижаться к поверхности моря, после чего задело поверхность воды хвостом, который отвалился при ударе. Очевидец добавил, что самолет напоминал «мотоцикл, поставленный водителем на заднее колесо», сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека. Ранее сообщалось, что  спасатели извлекли из воды 12 тел погибших при крушении Ту-154. Черный ящик Ту-154 также был поднят из воды.

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Тимур Румянцев
#черное море #крушение #ту-154
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