Черный ящик Ту-154 поднят из воды, его доставят в Москву

Москва, 27 декабря. Черный ящик самолета Ту-154 Минобороны России, разбившегося в Черном море, поднят из воды. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

По данным правоохранительных органов, из воды извлечен параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком доставят из Сочи в Москву. Затем специалисты Минобороны РФ приступят к его расшифровке.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из воды 12 тел погибших при крушении Ту-154. Напомним, борт Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье. На борту находились 92 человека.