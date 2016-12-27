Пьяная петербурженка задушила мужа шарфом

Санкт-Петербург, 27 декабря. Жительница Петербурга подозревается в том, что задушила своего мужа шарфом во время ссоры. Конфликт между супругами вспыхнул во время распития спиртных напитков, сообщили Федеральному агентству новостей в правоохранительных органах.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть 42-летнего мужчины наступила в результате асфиксии. Вскоре полиция задержала 44-летнюю жену убитого, которая все это время пыталась скрыться от следствия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».