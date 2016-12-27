Россия и Сирия выступили за продолжение борьбы с терроризмом — МИД РФ

Москва, 27 декабря. В российском МИД подтвердили, что дипломатические представители РФ и Сирии выразили единую позицию по поводу продолжения вооруженной борьбы против терроризма на территории Сирии и Ближнего Востока. Соответствующие позиции государств выразили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов и посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Стороны договорились «параллельно с продолжением бескомпромиссной борьбы с терроризмом активизировать усилия по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — сообщили в российском МИД.