Все будет хорошо… Колонка Романа Носикова

В этом году мы потеряли людей.

Алан Рикман, Дэвид Боуи, Леонард Коэн, Фидель Кастро, Владимир Зельдин, Олег Попов, Арсен Павлов «Моторола», Фазиль Искандер, Мохаммед Али, Магомед Нурбагандов, Александр Прохоренко, Олег Пешков, Александр Позынич, Елизавета Глинка, …

Они не просто ушли — они уступили место. Они оставили не просто след — они оставили наследие, которое ожидает достойных хранителей и продолжателей — тех кто будет работать, петь, спасать, бороться, биться, смешить и бесконечно любить людей и то, что для них делаешь.

Мы потеряли некоторые иллюзии.

Не стало иллюзии гражданского мира. Это показали истории с мемориальными досками Колчаку и Маннергейму, «дело Карагодина» и начавшееся, как бы ни было оно поначалу забавным, противостояние Никиты Михалкова и «Ельцин-Центра». Общество не едино. Общество пребывает во внутренней и внешней борьбе за право определять идеалы, отношение к истории, к добру и злу.

Исчезло ощущение неизменности судьбы. Будущее снова стало неизвестным и перестало быть отражением прошлого и настоящего. Оно снова стало тайной, снова стало собой. Будущее снова стало тем, чего еще нет.

Взамен иллюзий мы приобрели будущее.

Прошедшие три года перестали ощущаться как осколки старого мира, разлетевшегося вдребезги после поднятия российского флага над Крымом и Донбассом.

Теперь это не осколки былого, а еще не собранная мозаика грядущего. Того, что невидимо, но шаги его уже сотрясают посуду на праздничном столе, и некоторые из нас хватаются за то, что уже невозможно сохранить, за то, чему суждено разбиться и стать осколками, их которых будет создано то, чего еще не было.

В своей прощальной речи президент США Барак Обама помянул Россию 38 раз. И еще 15 раз вспомнил о Путине. Сделал он это для того, чтобы заявить, что Россия — слабая страна. «Россия меньше нас, Россия слабее нас, ее экономика не производит ничего, кроме нефти, газа и оружия. Однако она может воздействовать на нас — если мы потеряем понимание, кто мы есть такие».

За пару дней до этой речи США пришлось вывести из-под действия санкций на закупки аппаратуры для слежения с воздуха. Также продолжаются закупки российских ракетных двигателей.

Это означает все то же, что означало, когда Обама вдруг, как заведенный, начал повторять, что США — очень сильная сверхдержава, а американцы — исключительная нация, рожденная чтобы править миром. Начало подобного разговора означает, что истина, ранее сама собой разумевшаяся и не обсуждавшаяся, так как являлась аксиомой, теперь уже нуждается в том, чтобы ее вколачивали в головы постоянным повторением.

Понимать эти речи американского лидера надо так: «США больше не справляются с ролью мирового лидера, Россия на подъеме. Но мы победим Россию тем, что будем игнорировать реальность и сосредоточимся на нашей исключительности и на русской ничтожности. Сейчас я, президент США Барак Обама, закрою глаза, заставлю зажмуриться всех остальных — и Путину станет темно».

Насколько Путину стало темно в результате можно судить по Brexit, двум голландским референдумам, укреплению власти Орбана в Венгрии, приходу в Болгарии и Молдавии пророссийских президентов, блокированию украинской евроинтеграции, ослаблению Меркель в Германии, альтернативе из двух пророссийских кандидатов — Ле Пэн и Фийона на выборах во Франции в 2017 году, освобождению Алеппо.

А в конце этого списка стоит Трамп. Жирный такой Трамп.

Как так получилось?

Ответ на этот вопрос мои уважаемые коллеги узнают в следующем — в 2017 году. На самом же деле все вполне очевидно — Владимир Путин не является причиной всех их бед. Причиной является сама история, с которой уважаемые западные партнеры вошли в противоречие. История желает продолжаться, а уважаемые партнеры пытаются ее остановить и повернуть вспять, что невозможно и приводит то к одному поражению, то к другому. Понять же причину этих поражений они не могут, потому что объяснение находится в полном противоречии с их идеологией. Поэтому все объясняется всемогущим и вездесущим, но при этом ничтожным Путиным, который возглавляет отсталую, деградирующую, но непостижимо могущественную Россию.

Перед нами классический случай мистического мышления, о котором нам рассказывали еще в школе — когда древние люди только начинали познавать мир, они, не имея представлений о природе явлений, наделяли их мистическим содержанием — духами, богами и силами. Так, молния была не результатом законов физики, а гневом богов, дождь — слезами, пожар — набегом духов огня.

Так и Путин с Россией — поскольку объяснить последние события в мире, поражения Запада, кризисы и провалы в рамках современной западной идеологии невозможно, то все объясняется мистическими духами Зла — Россией и Путиным.

Эта мода дает Украине и украинцам хорошие шансы занять в Европе на некоторое время жреческие вакансии этой религии, так как они подхватили ее раньше всех и болеют в наиболее радикальной форме. Когда выяснится, что их ритуалы отпугивания не работают — их побьют и выгонят.

Что же касается нас, то полагаю, что недалек тот день, когда европейцы, запугав друг друга нами до нужной степени, начнут приносить нам в жертву еду, вино и девственниц. Но нам они не достанутся, так как украинцы и тут не растеряются и какое-то время будут сыты, выдавая себя за нас. Пока обман не раскроется, и их снова не побьют и не выгонят, после чего придется наконец работать.

Но, как и в случае с электричеством и огнем, найдутся смелые умы, и мы с Европой и Америкой снова начнем узнавать друг друга такими, какие мы есть — без лишних сущностей и сплетен. Без барьеров, предубеждений и границ.

Мир снова станет един.

В борьбе за это будущее мы снова осознаем себя и снова сделаем наши исторические, идеологические и нравственные выборы, что отразится в нашей культуре — в литературе, кино, музыке. И частично уже начало отражаться в виде полного провала попытки увековечить Маннергейма и успеха в увековечивании подвигов советских солдат при обороне Москвы в виде фильма «28 панфиловцев», поразительным образом относящихся к одному и тому же министру культуры, который идеально символизирует собой нашу нынешнюю раздвоенность.

Впрочем, как я и говорил — мы ее преодолеем в процессе решения насущных хозяйственных и политических задач.

Все, что ожидает нас в будущем, уже началось, и остановить и отменить это нельзя. Можно лишь определить, какими мы будем, когда встретим будущее.

Встречая Новый год, помните, что встречаете будущее. Вы встречаете жизнь. Вы начинаете жить в будущем с этого момента.

P.S. Не пейте много. Возможно, вы — исключительная нация следующего века, а с похмелья можно неверно распорядиться человечеством.