Неизвестные похитили из ювелирного магазина в Петербурге 800 тыс рублей

Санкт-Петербург, 27 декабря. Неизвестные в Санкт-Петербурге похитили из сейфа ювелирного магазина около 800 тысяч рублей. Как рассказали в УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга, накануне в полицию обратился мужчина, который рассказал, что сработала тревожная сигнализация в помещении ювелирного магазина по улице Энгельса.

Прибывшие на место оперативники установили, что неизвестные проникли в помещение ломбарда через черный ход со двора. Они открыли сейф ювелирного магазина и похитили из него около 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемых.