Двое мужчин избили в Петербурге бизнесмена и украли у него сумку с 3 млн

Санкт-Петербург, 27 декабря. Двое неизвестных избили бизнесмена и отобрали у него сумку с 3 млн рублей в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Московскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедший понедельник поступило заявление от Андрея В. 1975 года рождения о том, что его 26 декабря у дома по улице Варшавская на выходе из магазина избили двое мужчин и отобрали сумку с 3 млн рублей.

После этого неизвестные преступники сели в машину ВАЗ-2109 темного цвета и скрылись в неизвестном направлении.