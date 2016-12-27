Двухлетняя малышка обварилась кипятком из-за нерадивой матери в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Двухлетняя девочка опрокинула на себя кипяток из-за невнимательности матери. Как стало известно ФАН, во вторник в 03.50 в УМВД России по Приморскому району Петербурга из больницы поступила телефонограмма о том, что накануне в 21.50 в квартире дома по Комендантскому проспекту в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2014 года рождения.

Пострадавшая была доставлена в больницу с термическим ожогом ягодиц и правой ноги. Как стало известно, во время проведения лечебной процедуры (ингаляции) по недосмотру матери 1984 года рождения ее дочь опрокинула на себя кастрюлю с горячей водой.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.