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Донбасс: ВСУ ударили по ЛНР из БМП и минометов
Новороссия

Донбасс: ВСУ ударили по ЛНР из БМП и минометов

Вчера 9:14
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Донбасс: ВСУ ударили по ЛНР из БМП и минометов

Луганск, 27 декабря. Украинские военные за прошлые сутки 20 раз подвергали обстрелам позиции Народной милиции луганской народной республики (ЛНР). По данным оборонного ведомства ЛНР, ВСУ открывали огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, подствольных гранатометов ГП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и различного стрелкового оружия.

Согласно приведенным данным, с направления поселка городского типа Луганское 12 раз подвергся обстрелу район села Калиновка. Район села Логвиново дважды обстрелян с направления Луганского. Район памятника князю Игорю был дважды обстрелян противником с направления Станицы Луганской. С направления сел Новотошковское и Крымское огонь также открывался по району села Желобок. Район поселка Фрунзе был обстрелян с направления Крымского. С направления урочища Шаров Кут подвергся обстрелу район села Новокиевка.

Напомним, ВСУ обстреляли из минометов район КПП «Александровка» к западу от Донецка на линии соприкосновения днем в понедельник.

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Тимур Румянцев
#всу #донбасс #лнр
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Донецк, Дебальцево и южные села ДНР попали под минометный обстрел ВСУ
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