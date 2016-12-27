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Сирия станет темой переговоров РФ и Турции в Казахстане
Политика

Сирия станет темой переговоров РФ и Турции в Казахстане

Вчера 9:02
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Сирия станет темой переговоров РФ и Турции в Казахстане

Астана, 27 декабря. Глава дипломатического ведомства Казахстана Ерлан Идрисов подтвердил готовность казахской стороны предоставить площадку для переговоров России и Турции по Сирии в Астане. Казахстан будет всячески способствовать успеху миротворческих переговоров, подчеркнул министр.

«Было общее понимание возможной удобности площадки Астаны для проведения межсирийских переговоров, — заявил Идрисов в ходе пресс-брифинга. — Созданием климата для этих переговоров и содержательной частью занимаются наши международные партнеры, в частности, Россия и Турция. Эта работа сейчас проводится, мы находимся в контакте».

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что переговорная площадка в Астане выгодно дополнит женевский формат переговоров.

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Валентин Меликов
#ерлан идрисов
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