Правительство КНР рассказало о стратегии по кибербезопасности

Пекин, 27 декабря. Власти Поднебесной приложат все усилия, для того, чтобы добиться мирного, открытого и узаконенного киберпространства. Это — один из главных постулатов опубликованной государственной стратегии по обеспечению безопасности в Интернете.

Как передает агентство Xinhua, также официальный Пекин намерен и дальше работать над совершенствованием защиты суверенитета и национальной безопасности Китая в киберпространстве.

Кроме того, в Поднебесной намерены и дальше развивать сотрудничество по данному вопросу с другими заинтересованными странами, бороться с преступностью в Интернете и улучшать механизм управления киберпространством.