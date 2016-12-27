Корзину с боеприпасами времен ВОВ нашли под Петербургом

Санкт-Петербург, 27 декабря. Во Всеволожском районе обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УМВД России по Всеволожскому району.

Как стало известно ФАН, во вторник в 02.10 поступило сообщение о том, что в прошедший понедельник около 18.00 в поле у территории военной части в одном километре от автотрассы Сертолово — Агалатово при проведении занятий учебной роты обнаружены россыпью 10 артиллерийских снарядом калибра 100 мм, 6 гранат ВОГ, один взрыватель МПВ-62.

В настоящее время место обнаружения огорожено, вызвана группа разминирования ЗВО.