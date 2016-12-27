Скотч помог раскрыть серию грабежей под Кемерово

Кемерово, 27 декабря. Ленинский районный суд Кемерово приговорил ранее неоднократно судимого 29-летнего жителя Междуреченска к 14 годам лишения свободы за совершение серии вооруженных нападений на магазины и РЭУ.

Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

Преступник с декабря 2015 года по март 2016 года совершал разбойные нападения на сотрудников торговых точек в Кемерово, Междуреченске и Ленинске-Кузнецком и РЭУ в областном центре. Он проникал в кабинеты и подсобные помещения магазинов. Под дулом пистолета мужчина похищал деньги из сейфов предприятий. Сумма причиненного им ущерба составила 500 тысяч рублей.

Серию преступлений полиции удалось раскрыть благодаря одной улике. На скотче, которым преступник обвязал сотрудницу магазина, были обнаружены следы пота. При его проверке по федеральной базе удалось выявить личность налетчика.