Расчеты ракетных систем С-300В провели тренировку в Подмосковье

Москва, 27 декабря. Расчеты зенитных ракетных систем С-300В провели тренировочный сбор по отражению воздушного нападения в Подмосковье. Об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.

По его словам, военные ЗВО, которые находятся в Подмосковье, провели тренировку по отражению воздушной атаки условного врага. Военнослужащие совершили марш на технике в указанный район и приступили к дежурству по противовоздушной обороне.

По информации пресс-службы, главной целью боевых расчетов было обнаружение, сопровождение и истребление воздушных предметов. Мигунов также сообщил, что военные действовали в сложных условиях с преградами и помехами.