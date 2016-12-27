Удар током получила школьница на новогоднем празднике в Якутии

Солнечный (Якутия), 27 декабря. Не совсем праздничным получился новогодний утренник в поселке Солнечный Усть-Майского района для 16-летней школьницы из Якутии.

Как сообщает РИА Новости, девушку во время новогоднего мероприятия в учебном заведении ударило током. По предварительным данным, «коротнуло» микрофон, который в момент инцидента был в руках у пострадавшей.

Как уточняется, девушка после ЧП была госпитализирована, по словам врачей, она чувствует себя хорошо. По факту случившегося полиция проводит проверку.

